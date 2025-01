Pamela Díaz sobre hipotética opción que su hija Trini Neira venda contenido para adultos: "No lo puede hacer"

18 en. 2025 - 11:15 hrs.

Las plataformas de venta de contenido para adultos se han vuelto una opción para que algunos rostros del espectáculo nacional generen ingresos extras.

Sin embargo, la modelo y conductora de televisión, Pamela Díaz, se ha mostrado negativa ante la posibilidad de incursionar en dicho rubro.

Pamela Díaz da tajante advertencia a Trini Neira

En un programa de Chilevisión, "La Fiera" volvió a entregar su opinión sobre las mujeres que venden contenido erótico, instancia en que dejó clara su postura.

"Las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas (...). Por supuesto que un OnlyFans me sale más fácil y gano $100 millones en un mes, pero tengo hijos", dijo.

Después, la modelo compartió una anécdota: "Me pasó una situación con una amiga, que tiene una hija que está en una universidad muy importante... y que es media loca", contó Díaz, para luego agregar que, según aquella joven, es mejor dejar de estudiar, debido a que podría generar más dinero en una plataforma para adultos.

En relación con lo anterior, Diana Bolocco le consultó directamente a Pamela Díaz si: "¿Te molestaría que la Trini te pusiera en esa misma situación?"

La respuesta de la modelo fue tajante y afirmó que "por supuesto que sí, no lo puede hacer". Eso sí, después "La Fiera" reconoció que "bueno, ahora se fue de mi casa, lo puede hacer... pero no creo que lo haga".

Luego, volvió a recalcar que no le importaba si su hija mayor quiere dedicarse al mundo de las redes sociales, pero no como vendedora de contenido para adultos.

"Tampoco lo normalicemos tanto, como 'oh, voy a mostrar mis partes íntimas, me pagan 5 palos'. Eso va a ser las primeras semanas... y tenemos la suerte de ser conocidas, no a todo el mundo le puede ir tan bien", concluyó "La Fiera".

Todo sobre Pamela Díaz