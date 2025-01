"Ido y totalmente desconectado de la realidad": El triste y tormentoso presente del comediante tras el lagarto Murdock

18 en. 2025 - 01:20 hrs.

Un preocupante presente es el que vive el comediante Elías Escobedo, conocido popularmente gracias a su personaje "Murdock", el cual se hizo conocido a nivel nacional tras aparecer en el extinto programa de Mega, "Coliseo Romano".

Así lo reveló el programa "Only Fama", quien se movilizó hasta Arica, al norte de Chile, para dar con el paradero del creador del divertido lagarto Murdock, con el que triunfó por largos años en la televisión.

El presente de Murdock

La periodista Mariana Miranda encontró a Escobedo en una de las calles de Arica, en donde se encontraba luciendo su rostro completamente maquillado con líneas de color blanco, azul y rojo, escuchando música y con un cigarrillo en sus manos, dando respuestas completamente inconexas.

¿Qué llevó al hombre tras Murdock a este punto? La muerte de su padre, el alzhéimer de su madre y el abuso de sustancias lo apartaron del oficio con el que hizo reír a miles de televidentes.

Miranda, quien definió a Escobedo como un hombre que se encuentra "ido y totalmente desconectado de la realidad", logró tener una escueta conversación con Elías, quien, en su estado, expresó que se encuentra completamente solo, sin su familia. "No tengo, no tengo, me dicen huacho", señaló desde la ventana del segundo piso de la casa donde vive a la periodista.

Cabe precisar que "Only Fama" intentó tomar contacto con su hija y la madre de su hija, de quien Escobedo se encuentra alejado, sin embargo, no quisieron conversar con el programa. Pese al estado mental en el que se encuentra, sus vecinos aún lo recuerdan e incluso, ante las cámaras, dejaron en claro que es una persona respetuosa, y lamentan el presente que se encuentra viviendo.

