Escucha los audios que Maite Orsini envió a una denunciante de Jorge Valdivia: "Me compara con cada mujer que se le cruza"

Hace algunas semanas, "Only Fama" reveló de forma exclusiva la transcripción de la conversación que tuvo Maite Orsini con una de las denunciantes de Jorge Valdivia, quien se encuentra imputado por los delitos de violación y abuso sexual.

En ese entonces, el programa no presentó los audios enviados por Maite Orsini. Sin embargo, hoy "Only Fama" decidió mostrar dos de los mensajes de voz que le envió la diputada a la denunciante, en donde se escucha claramente su voz.

Los audios de Maite Orsini

"Oye, mira, primero que todo, decirte que te creo, que no necesito que me cuentes, ni me expliques, ni me digas nada, que no es el motivo de esta conversación, así que no, no me cuentes, no revivas ni trates de ponerte en ninguna situación que te pueda generar daño", se escucha en el primer audio.

En el segundo, en tanto, Orsini expresa: "él no me dice que no está con otra mujer. En ningún momento, y que me compara con cada mujer que se le cruza y todas son inferiores y no puede tocar a ninguna".

La conversación de Maite con la denunciante

Estos dos audios se enmarcan en una larga conversación que Maite tuvo con la denunciante, en la cual la diputada le contó a la víctima como ella vivió la noche que habrían ocurrido los hechos imputados al exfutbolista.

"Esa noche Jorge me mandó cerca de 100 mensajes desde adentro de tu casa. Me empezó a escribir ese día. Nosotros llevábamos como tres semanas sin hablar, sin hablar nada. Él me había tratado de contactar durante estas tres semanas sin éxito", es parte de la conversación telefónica en la que Orsini recalcó en varias oportunidades que Valdivia le decía que no podía estar con otra mujer.

"En algunas frases, denota desprecio hacia ti. No me dice que está contigo directamente, pero me dice: '¿Sabes tú lo que se siente mirar a una mujer y sentir que tú eres mejor, que eres más bonita, que eres más inteligente y sentirse desolado? Una cosa así'", es parte de los dichos de Maite hacia la denunciante.

