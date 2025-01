"Aún te amo": Miguel "Negro" Piñera dedica sentido mensaje a Carla Ochoa desde la UCI

17 en. 2025 - 01:09 hrs.

Miguel "Negro" Piñera permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica en el sector oriente de la capital, donde declaró estar realizándose una serie de exámenes y recibiendo tratamiento para su leucemia.

No obstante, el músico continúa activo en sus redes sociales e incluso este jueves compartió un cariñoso mensaje dedicado a su expareja, la modelo Carla Ochoa.

"Qué lindos recuerdos. Viajamos por muchos lugares del mundo, con amigos, amigas, con mi familia y también la de ella. Grande Carlita, aún te amo", escribió Piñera junto al extracto de una entrevista de Ochoa en el que se refiere a su relación.

El clip muestra a la modelo, hace varios años, en conversación con Jean Phillipe Cretton para el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red. "Yo era chica, venía saliendo del colegio. Lo conocí en tercero medio. Nunca lo había visto, no tenía idea de que era famoso, músico, nada", relató Ochoa.

En la misma entrevista, la exchica Morandé compartió qué fue lo que la enamoró del "Negro" Piñera. "Lo que más me conquistó y me cautivó era el hecho de su alegría, de su historia, de su mundo. Era muy entretenido y yo también era cabra chica, era súper regalona y me encandiló esta persona", contó.

Cabe recordar que ambos se conocieron cuando ella aún era menor de edad, con 16 años, y él tenía 42 años de edad. Pese a esta diferencia, la pareja perduró por seis años de relación.

