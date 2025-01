La compró al contado tras perder millonaria fortuna en 2021: "El Ranty" mostró su nueva casa en Maitencillo

13 en. 2025 - 16:10 hrs.

El creador de contenidos Rantés Verdugo, conocido popularmente como "El Ranty", sorprendió al compartir que compró una vivienda en Maitencillo, en la región de Valparaíso. El sueño de la casa propia lo cumplió tras una mala experiencia en 2021, cuando perdió un millonario monto invirtiendo en criptomonedas.

Según contó el influencer de 33 años, después de meses de búsqueda, dio con una hermosa propiedad que está ubicada a cuatro minutos del mar.

Los detalles de la nueva casa de "El Ranty"

En entrevista con LUN, Verdugo partió describiendo su nueva adquisición: "El terreno tiene 600 metros cuadrados en total, un patio grande y una piscina rica. La casa tiene 125 metros cuadrados construidos, tres dormitorios y dos baños. Está equipada para ocho personas. Está muy linda".

Por otro lado, señaló que la compra se hizo al contado; es decir, pagó todo de una vez. "Estaba buscando una oportunidad así desde hace como nueve meses. Pregunté por muchas casas y hacía ofertas muy agresivas para ver si conseguía pagar menos", indicó.

Si bien no quiso revelar el monto que le costó su adquisición, reconoció que le salió un poco más barata tras ofrecer el dinero en efectivo.

Sobre lo anterior, dijo que consiguió una rebaja de "como 2.300 UF ($88,3 millones, según el cambio actual). Después de comprarla, igual la terminé remodelando entera. Invertí 1.000 UF en eso, como 38 millones. Le puse pasto, le agregué termopaneles, le cambié el piso, hice la cocina de nuevo, destruí los clósets, los armé de nuevo. Cambié la bomba de la piscina. Ahora debe valer mucho más".

¿Qué hará con su nueva vivienda?

Al ser consultado sobre si se mudará a Maitencillo, el influencer afirmó que "no, originalmente es para ofrecerla (su casa) en sitios como Airbnb o Booking. Hice un pequeño estudio de mercado y vi que los arriendos en aplicaciones para ese sector estaban desde los $30 mil a los $40 mil por persona diariamente en temporada alta. Quise aprovechar eso".

Por último, Verdugo recalcó que "esto que me pasa hoy es fruto del trabajo arduo y duro. Yo soy ultra mega trabajólico. Trabajo de lunes a domingo. Trabajo en lo que me gusta, me encanta. Me apasiona. Soy malo para descansar".

