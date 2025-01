Tanza Varela se refiere a su obsesión por el estado físico tras postparto: "Tengo la necesidad y que no se me note nada"

11 en. 2025 - 18:15 hrs.

A través de sus redes sociales, la actriz Constanza "Tanza" Varela ha compartido con sus seguidores el proceso de evolución de su tercer embarazo, del que más adelante dará luz a una niña.

Cabe recordar que esta gestación ha sido importante para Varela, ya que se dio después de que tuviera que enfrentar la dolorosa pérdida de su hija Rosa en el cuarto mes de espera.

Tanza Varela responde a usuaria que cuestionó su obsesión por el físico

En su cuenta de Instagram, Tanza subió una fotografía donde se ve su estado físico luego de tres meses de haber dado luz a Diego, su primer hijo.

En otra historia, la actriz compartió un mensaje que le mando una cibernauta, el que decía: "¿Por qué las mujeres tenemos la necesidad después del postparto de que no se nos note que tuvimos un hijo? Como si fuera algo malo".

La respuesta de Varela no se hizo esperar y dijo que "yo sí tengo la necesidad. Y que no se me note nada, no porque sea malo o bueno, simplemente porque amo mi cuerpo. Lo presto para la maternidad 9 meses y lactancia. Sin embargo, es mío".

"Y siendo mío, yo pretendo que esté perfecto como me gusta que esté. Y por ello, me cuido mucho en la alimentación y me doy los espacios necesarios para hacer deporte", concluyó Tanza.

