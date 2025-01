Daniela Aránguiz se arrepiente de dichos contra Jorge Valdivia en el pasado: "Lo hice de impulsiva, por rabia"

11 en. 2025 - 17:15 hrs.

Luego de que se revocara la prisión preventiva contra el exfutbolista Jorge Valdivia, imputado por dos denuncias de violación, el otrora seleccionado nacional se encuentra cumpliendo arresto domiciliario nocturno en la casa de su expareja y madre de sus hijos, Daniela Aránguiz.

Sobre la decisión de acoger a su exmarido, la exMekano explicó que "estoy abriendo las puertas de mi casa y de mi corazón para alguien que quiero, que amo y que voy a apoyarlo pase lo que pase, estando o no con él como pareja".

Daniela Aránguiz se arrepiente de los dichos contra su exmarido

En conversación con el podcast "No Me Encasilles", que conducen Fernanda Brass y Yanina Halabi, también exintegrantes de Mekano, Daniela Aránguiz confesó que se arrepiente de todo lo que dijo en el pasado sobre Jorge Valdivia.

La panelista de Only Fama reconoció que se caracteriza por ser muy frontal, pero que, a veces, su impulsividad le juega en contra. "Yo siempre lo digo, es mi mejor virtud y mi peor defecto. De repente, sin querer, le he hecho daño a harta gente, que quizás ahora me puedo arrepentir", indicó.

Luego, Daniela Aránguiz admitió que "una de las cosas de las que me arrepiento es de todas las we... que hablé de mi exmarido. Lo hice de impulsiva, de despechada, por rabia. Pero cuando decanta toda la mie..., uno puede ver la realidad y decir, '¿para qué?'"

"Yo, al año y medio, un día dije, 'ya, chao. Paremos este tema", complementó la expareja de Jorge Valdivia, para luego recalcar que lo primordial es cuidar la relación que ambos tienen con sus hijos.

"Es lo mejor que uno puede hacer, porque después de eso tuvimos una muy bonita relación como papás", concluyó Daniela Aránguiz.

