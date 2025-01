Yamna Lobos entregó sus razones para someterse a nueva cirugía estética: "Decidí darme este regalo de amor propio"

11 en. 2025 - 16:15 hrs.

La bailarina Yamna Lobos es recodada por su paso en diferentes programas juveniles, espacios en los que se ganó el cariño de los televidentes y comenzó a formar su carrera en el mundo del espectáculo nacional.

En el ámbito más personal, la artista está casada con Rodrigo Ramírez y tienen una hija llamada Agustina.

Yamna Lobos cuenta que se realizará nueva operación

A través de su cuenta de Instagram, la bailarina reveló que se someterá a una nueva cirugía estética, argumentando que "priorizarse no es egoísta, es muy necesario".

En concreto, Yamna Lobos se realizará un cambio de prótesis mamarias y una mastopexia, siendo esta última una operación para corregir la caída de las mamas.

La bailarina partió comentando que "la última vez me operé en 2009 y después de tantos años, siguiendo la recomendación médica, decidí que era momento de renovar mis prótesis para cuidar mi salud".

Luego, agregó que "también está el tema de la mastopexia. Esto surgió después de haber dado pecho a mi bebé, fue un proceso hermoso y lleno de amor, pero en el que, sin darme cuenta, ella tomaba más leche de un lado que del otro y eso hizo que mi mama derecha bajara significativamente".

Yamna Lobos también sinceró que, la decisión de someterse a una nueva cirugía, "no fue fácil. Me tomó tiempo reflexionarlo, aceptarlo y entender que lo que estaba haciendo es por mi bienestar, porque ya se había convertido en algo que me hacía sentir incómoda conmigo misma".

Pese a lo difícil de la decisión, la bailarina contó que "al final decidí darme este regalo de amor propio, porque creo que merecemos sentirnos en armonía con nuestro cuerpo".

"Priorizarse no es egoísta, es muy necesario", concluyó Yamna Lobos, agradeciendo el cariño de sus seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yamna Lobos (@yamnalobos)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yamna Lobos (@yamnalobos)

Todo sobre Famosos chilenos