Quique Neira cuenta particular anécdota junto a su padre a días de su fallecimiento: Hecho quedó plasmado en una canción

Durante esta semana, el cantante de reggae chileno, "Quique" Neira, compartió en sus redes sociales que su padre, Enrique Segundo, falleció el pasado 7 de enero.

A través de una emotiva publicación en Instagram, el exvocalista de la banda "Gondwana" dijo que "creí estar preparado para este momento... pero estaba equivocado. Y me doy cuenta con este golpe tan duro, que comienzo un nuevo tiempo de mi vida. Aprovechen a sus padres y madres si los tienen con ustedes. Sabemos cuando llegamos, pero jamás se sabe cuando te toca partir".

La particular historia de Quique Neira y su padre

En estos últimos días, el cantante ha usado sus redes para compartir fotografías de su padre a modo de homenaje.

En una de ellas, escribió una particular anécdota que vivió junto a su progenitor, la cual también fue plasmada en una de sus canciones.

"Algo que no muchas personas conocen respecto a la historia que hay detrás de mi famosa canción 'yo planto', es que aquella vez que yo estuve preso por tener siete matas de marihuana en el patio de mi casa, no me fui detenido solo, mi papá cayó preso conmigo", partió relatando "Quique" Neira.

Luego, agregó que "ocurre que al ser los dos adultos que estábamos en la casa cuando se hizo el operativo policial, se nos detuvo a ambos. ¡Entonces ahora puedo contar la insólita anécdota de que caí preso por marihuana junto a mi papá! ¿Quién se puede contar esa?".

Por último, el cantante contó que "¡y más encima yo hice una canción al respecto! ¡Y esa canción se convirtió en un hit de mi carrera! ¡Joder, qué buena historia! ¡De película! Así son las memorias que me quedan de mi viejo, con lo que elijo quedarme. ¡Vuelta muy alto papá!"

