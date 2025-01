"Lo primero que hice fue decirle que la amo": Vocalista de Lucybell pudo ver a su hija luego de casi una semana en coma

11 en. 2025 - 09:15 hrs.

El día viernes se supo que Amaya Valenzuela, la hija del vocalista de Lucybell, Claudio Valenzuela, y de la diseñadora de vestuario, Nicole Ahumada, está fuera de riesgo vital.

Los padres de Amaya vivieron horas de terror, luego de que una otitis, se convirtiera en una septicemia, que mantuvo a la joven de 24 años en riesgo vital desde el lunes.

¿Qué dijo Claudio Valenzuela tras ver a su hija?

La tarde de este viernes, el artista tuvo la oportunidad de ver a su hija, quien, según su madre, "está recién reaccionando. Tan consciente no está, pero está. Fue un milagro, el lunes la doctora nos hizo entrar para despedirnos de ella".

Valenzuela relató a Las Últimas Noticias que, se encontraba en Estados Unidos -lugar donde vive- cuando se enteró, por lo que tuvo que "tomar el primer vuelo y me dijeron: 'ven para poder despedirte'. Cuatro o cinco días después estuve hablando con ella y está consciente", dijo el cantante.

"Si yo hubiese estado solo hubiera sido súper complicado, justo estaba mi mujer en Estados Unidos, que me fue a visitar, y fue un apoyo total para poder venirme. Para mí fue un desastre, tenía tres escalas (en el vuelo) y en cada escala bajaba, conectaba el teléfono y me podía llegar cualquier noticia. Fue horrible hasta llegar acá, yo creo que fueron los días más horribles, porque estás en una situación en la cual puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento y no hay nada que puedas hacer. Estás a 10.000 kilómetros de distancia y no está en tus manos", dijo.

"Debo decir que es uno de los días más felices de mi vida. Poder hablarle, que me mirara y que me conversara. Aún falta mucho todavía por hacer, hay caminos que todavía hay que seguir, pero ya está fuera de peligro vital, al menos y eso es buenísimo. Lo peor ya pasó", consignó a LUN.

"Lo primero que hice fue decirle que la amo, pese a que ya se lo había dicho antes, pero que me dijera de vuelta que también me ama y poder escucharla, verla a los ojos y ver sus reacciones... es impagable. Yo considero que nosotros, como familia, fuimos muy afortunados. Muchísimo", concluyó el artista.

Todo sobre Famosos chilenos