Kaminski aclaró rumor sobre lujoso regalo a Camila Andrade por su cumpleaños: Carla Jara estaría molesta

Tras su mediática separación, Carla Jara reveló que su expareja, Francisco Kaminski, le debía una significativa suma de dinero. Según contó en octubre pasado, parte de esa deuda estaba vinculada a un crédito bancario que ella solicitó a nombre del animador.

Recordemos que el quiebre matrimonial ocurrió en medio de rumores de infidelidad por parte del locutor radial con la otrora Miss Mundo Chile, Camila Andrade, con quien después inició una relación que se ha extendido hasta la fecha.

Kaminski aclaró rumor sobre lujoso regalo a Camila Andrade

Ahora, Kaminski volvió a ser blanco de cuestionamientos, luego de que surgiera la información de que le habría regalado un automóvil a su nueva pareja por su cumpleaños, pese a no haber saldado la deuda que mantiene con la exintegrante de "Mekano".

En el programa "Hay que decirlo", la panelista Gissella Gallardo reveló que "el círculo de Carlita estaría muy enojado por el tema de que, desde el mes de octubre, Francisco no pagaría las cuotas correspondientes a este crédito. Yo llamé a Camila, no me contestó el teléfono, pero Francisco sí".

En su respuesta, el animador descartó tajantemente haber comprado ese lujoso obsequio a Camila. "No, Gissella, eso es falso. Ella se compró un auto con su plata. Yo no le he comprado nada", aclaró.

"Estoy pagando poco a poco lo que debo a todos y en eso estoy enfocado. No estoy en situación de estar comprando autos después de todo lo que pasé y perdí laboralmente. No me interesa hablar más", agregó con evidente molestia.

Gissella destacó que una fuente cercana a Carla Jara le aseguró que Francisco "no le paga desde octubre esta cuota, y ella está pagando el crédito (que ascendería a 80 millones en total) que fue para un negocio de él".

