Daniela Aránguiz arremetió contra Jorge Alís por chiste sobre Jorge Valdivia: "Te burlas de desgracias"

Un intenso intercambio de opiniones tuvo Jorge Alís con Daniela Aránguiz el pasado lunes, luego de que el comediante argentino visitara el estudio del programa "Sígueme" (TV+) para promocionar su nueva película "¿Quién tiene la culpa?".

Mientras Alís explicaba cómo ha cambiado su forma de hacer humor en los últimos años, la opinóloga intervino para expresar su molestia. Resulta que en vísperas de Año Nuevo, el actor subió a Instagram una fotografía editada con inteligencia artificial en la que aparecen Cathy Barriga y Jorge Valdivia tras las rejas.

La tensa discusión entre Jorge Alís y Daniela Aránguiz

"¿Tú encuentras que hay cambios en el humor?, porque en tus redes no muestras lo mismo. Y si te burlas de desgracias que están pasando las personas, y ahí igual te metes en la farándula", lanzó la expareja del "Mago".

Visiblemente sorprendido, el trasandino se defendió: "Mira, eso fue… Yo sé de la noticia, escuchas todo lo que se informa… Nosotros la agarramos, ChatGPT y sale esa historia. Y eso tiene que ver con el pensamiento de la gente, con el inconsciente de la gente, con lo que significa el humor".

Aránguiz volvió a la carga y manifestó que "es diferente que un matinal hable de un tema, y lo entiendo. Y la farándula, por ser esos personajes del mundo de la farándula, también lo abordamos. Pero tú, que eres comediante y actor, igual utilizas el sufrimiento de esas familias".

"A mi igual me dolió, porque ese momento, cuando tú te estabas burlando, mi familia y mis hijos, estaban pensando que su papá iba a estar para el Año Nuevo. Cuando metes algo en tus redes sociales te tienes que hacer cargo", continuó.

Acto seguido, Alís refutó: "A mí me da lo mismo si vos sentís que me estás atacando, yo no me siento atacado. Tampoco tengo que dar explicaciones. Mi trabajo es como el de ustedes. Es como si yo te dijera '¿por qué hablas de la gente?’ ¿Por qué hablas de los demás?".

Finalmente, Julia Vial debió poner paños fríos a la conversación y pedirle a los involucrados que la dejaran para otro momento. "Si quieren tenerla después es fantástico. Es su trabajo, es tu trabajo. Me parece sano poder conversarlo. Es una discusión que no nos va a llevar a ninguna parte", sentenció.

