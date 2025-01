Antonella Ríos confiesa que dejó de fumar y beber y explicó cómo lo hizo: "De alguna manera me convencí y lo pude hacer"

05 en. 2025 - 00:25 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz chilena, Antonella Ríos, realizó una sincera confesión sobre su vida personal.

Esto, ya que señaló que ha dejado los vicios como el alcohol y el cigarrillo, algo que se propuso hace muchos años, pero fue hace solo un tiempo que pudo hacerlo de manera definitiva.

¿Cómo dejó el alcohol y el cigarrillo Antonella Ríos?

Sobre el alcohol explicó que, "lo dejé de un día para otro, el cigarro también, no fue gradual, al contrario, tuvo que ser inmediato. El cigarro lo dejé hace aproximadamente 10 años y todo lo que se fume, hace un año, que no es el cigarro, por supuesto".

"Así que tiene que ser una decisión consciente, repetirse uno mismo ‘yo no fumo, yo no tomo, no lo hago, no me gusta’, si es que realmente quieres hacerlo, por supuesto", contó Antonella.

"Esa fue la manera en que yo, más que decretándolo, diciéndolo, afirmándolo, de alguna manera me convencí y lo pude hacer", dijo la mujer.

Finalmente, la mujer de 50 años sostuvo que se encuentra relajada tras una semana productiva, mientras paseaba por una zona rodeada de árboles.

