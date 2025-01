"Quiero irme con ella": Carlos Caszely y su pena a casi tres años de la muerte de su esposa

05 en. 2025 - 22:15 hrs.

A pocos meses de que se cumplan tres años del fallecimiento de su esposa, el exfutbolista Carlos Caszely, lanzó una triste y emotiva reflexión sobre María de los Ángeles, quien murió el 22 de febrero de 2022.

Desde entonces, el ídolo de Colo Colo se ha referido al tema con suma tristeza, donde en varias ocasiones ha mencionado el deseo de volverla a ver.

"Quiero irme con ella"

Tras la pérdida de su esposa, el exdelantero nacional confesó que se encuentra en una etapa de su vida en la que está “esperando que me diga que la acompañe”.

“Quiero irme con ella. Pero claro, uno después piensa en los hijos, nietos, y después vuelvo nuevamente a lo mismo, pero los hijos y los nietos van a seguir viviendo igual. Es normal que se vaya un padre, o uno cree que es normal”, sinceró a TNT Sports Chile.

En ese sentido, Caszely sostuvo que sufrió el fallecimiento de sus padres. Sin embargo, tras el fallecimiento de su esposa, “lo sufro diez mil”, aseguró.

“De repente me encuentro muy solo. A pesar de estar rodeado de gente, soy como invisible. A pesar de la muestra de cariño, del respeto, estiro la mano y no hay nadie. Algunos me dicen ya supéralo, pero no puedo. Voy a llorar lo que tenga que llorar”, concluyó.