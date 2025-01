José Miguel Viñuela contó cómo recuperó sus finanzas tras ser estafado por $900 millones: "Es una inversión segura"

02 en. 2025 - 09:25 hrs.

Cuando se destaparon en Chile los casos de estafas piramidales, una de las víctimas más emblemáticas del mundo de la televisión fue el animador José Miguel Viñuela, quien perdió los ahorros de toda su vida en manos de Alberto Chang.

Todo esto ocurrió en 2016, luego de que el comunicador depositara cerca de $900 millones al grupo de inversiones Arcano, propiedad de Chang. Ocho años después, Viñuela recuperó sus finanzas y volvió a invertir.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el exconductor de "Mekano" contó que, tras esa terrible experiencia, reordenó sus prioridades, dando mayor relevancia a pagar la educación de sus cuatro hijos y diversificar sus inversiones, pero de manera controlada y en bienes tangibles.

José Miguel Viñuela contó como recuperó sus finanzas

"Cuando me estafaron perdí toda mi liquidez. Tenía mi casa, pero empezaron a nacer los hijos y no tenía ahorros", señaló. Tras el delito sufrido, Viñuela vivió años complicados, ya que esto significó un duro golpe emocional: "Vas aprendiendo a controlar la ansiedad".

"Al final, la educación de mis hijos empezó a estar sobre cualquier inversión. Cuando tengo algo de lucas, lo primero que hago ahora es pagar el colegio. Si puedo hacer pagos anticipados, los hago. Es por seguridad, porque nuestros trabajos son bien inestables", comentó.

Respecto a sus nuevas inversiones, el rostro de televisión señaló que se ha enfocado en el rubro inmobiliario como desarrollador. En la práctica, compra terrenos para levantar casas o compra viviendas para remodelar y luego venderlas.

En ese sentido, manifestó que "me gusta el rubro, porque me da seguridad y tranquilidad. Hay un activo que es mío, está ahí y no dependo de nadie (...) tiene el beneficio en el tiempo de la plusvalía, que va adquiriendo los años, la ubicación, su tipología".

Viñuela concluyó que "siempre lo he sabido, pero por ansioso invertí la plata donde tenía que hacerlo. Acá es una inversión segura".

