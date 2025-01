"¿Estás embarazada?": Vale Roth muestra la reacción de su esposo tras enterarse de que será padre por segunda vez

01 en. 2025 - 21:15 hrs.

La exchica de programas juveniles Valentina Roth y su esposo, el ortodoncista Miguel de la Fuente, cerraron el 2024 con una de las mejores noticias: Serán padres por segunda vez.

A través de una publicación compartida, el matrimonio dio a conocer la dulce espera, donde también fue protagonista su hija Antonia, quien salió utilizando una polera que decía "voy a ser hermana mayor".

La reacción de Miguel de la Fuente al enterarse de que será padre por segunda vez

Durante este 1 de enero de 2025, Vale Roth compartió un video donde sale su marido junto a su hija, para después contarle que será padre por segunda vez, noticia que lo dejó sorprendido.

"¿Antonia que tení acá? ¿Qué tiene ahí?", partió diciendo la también exgimnasta cuando sacó un test de embarazo y se lo pasó a Miguel de la Fuente.

"¿Por qué le habías pasado esto? ¿Dice algo? Uy, embarazada, dos o tres semanas", le dijo el dentista a Vale Roth con cara de sorpresa.

"¿De verdad?", le dijo Miguel de la Fuente a su esposa, quien se mostró completamente anonadado. Por su parte, la exgimnasta entregó un categórico "sí" frente a la inquietud de su marido.

"¿Estás embarazada? No te puedo creer. Valentina, no, no te puedo creer", señaló al final Miguel de la Fuente, quien no pudo ocultar su sorpresa y emoción tras enterarse de que será padre por segunda vez.

