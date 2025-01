Daniel Fuenzalida recordó su época de excesos y entregó potente mensaje para personas con problemas de adicción

02 en. 2025 - 11:10 hrs.

Para muchos chilenos y chilenas, la celebración de Año Nuevo se caracteriza por ser una instancia para compartir con los seres queridos, en la que algunos festejan con exceso el último y el primer día de los respectivos años.

Por lo anterior, el conductor de televisión, Daniel Fuenzalida, aprovechó la fecha para enviar un potente mensaje a las personas que padecen algún tipo de adición, mediante un video en sus redes sociales, considerando lo complicado que puede ser para ellas la festividad anual.

"Nosotros tenemos una enfermedad"

Al comienzo del video que grabó el "exHuevo" para el centro de rehabilitación "Contradicción" —fundado por él en 2012—, reconoció que "yo me reventé en los Años Nuevos. Sí, me hice mierda en los Años Nuevos. Jalé, tomé, apagué tele, pasé para el otro día, me peleé y tuve un accidente".

El animador señaló que su mensaje es solo para las personas que tienen algún problema de adicción, pero sugirió a todos sus seguidores que tuvieran una celebración responsable y no poner en riesgo la integridad de los demás.

"A todas las personas que están consumiendo, que van a consumir este fin de año o a las personas que se están rehabilitando, son importantes estas fechas para cuidarnos, para poder tomar conciencia de que nosotros tenemos una enfermedad", manifestó.

En relación con el fin de año, el "exHuevo" señaló que es una fecha en que "el consumo problemático de alcohol y drogas llega en la euforia y en los bajones, y estas fechas son súper importantes, sobre todo el Año Nuevo, pues uno hace un balance".

"Entonces, la persona que le fue mal dice: '¿Por qué me pasó todo esto a mí? Me voy a aliviar con un copete y voy a apagar tele, pues no me puede ir tan mal, entonces quiero borrarme de este 2024 y voy a comenzar este 2025 con todo'", agregó el conductor de TV.

Al respecto, Fuenzalida concluyó que ese tipo de pensamientos "es una mentira que nos estamos dando, el 2024 va a ser igual al 2025 si uno no toma las riendas de su vida".

