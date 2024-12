Leyendo un libro y luciendo su físico: Pedro Pascal revoluciona las redes sociales con fotos de sus vacaciones

28 dic. 2024 - 19:45 hrs.

El actor chileno y radicado en Estados Unidos, Pedro Pascal, encendió las redes sociales luego de que se compartieran algunos registros de sus vacaciones.

En concreto, la diseñadora Lauren Alexander subió las capturas donde se ve al intérprete de "The Mandalorian" y "The last of Us" disfrutando de la playa junto a sus amigos.

Según reportó la revista estadounidense People, luego de terminar su gira de prensa para promocionar "Gladiator ll", el chileno decidió tomarse un pequeño descanso, donde estuvo acompañado también del cantante Omar Apollo y de Franklin Latt, un agente de talentos.

Por otro lado, y en una entrevista pasada con el medio citado anteriormente, Pedro Pascal aseguró que su día de verano perfecto es uno en la playa "con amigos y buena música".

Sobre su gusto por el mar, el chileno reconoció con People que no hay nada más "terapéutico" que estar cerca del océano y "no pensar en nada más que en donde estás en ese momento".

En las recientes fotos que se difundieron, se ve a Pedro Pascal leyendo un libro, posando junto a sus amigos y mostrando su físico.

Mira las fotos acá

Instagram

Instagram Instagram

Todo sobre Pedro Pascal