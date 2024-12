"Mi mejor regalo del 2024": El romántico video que le dedicó Laura de la Fuente a su polola

28 dic. 2024 - 15:15 hrs.

El pasado 24 de diciembre, la influencer Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, cumplió 4 meses de relación con su polola, Paulina Rojas, razón por la que le dedicó un tierno mensaje en redes sociales.

Cabe recordar que la estudiante de ingeniería comercial confirmó su romance a mediados de agosto de 2024, luego de que surgieran especulaciones por las imágenes que posteaba mediante sus historias de Instagram.

"La gente siempre va a opinar. Yo entiendo, al publicar ciertas cosas, me expongo a comentarios y está perfecto. Cada uno puede tener su opinión, pero yo seguiré viviendo mi vida, y si a alguien le gusta o no, será", dijo Laura de la Fuente en una entrevista con Página 7 tras confirmar su noviazgo con Paulina.

La nueva dedicatoria de Laura de la Fuente a su polola

A través de su cuenta de Instagram, la influencer se tomó un tiempo para hacerle una nueva dedicatoria a Paulina.

Como ha sido la costumbre, la hija de Angélica Castro ha ocupado la red social mencionada para compartir los "cumple mes" junto a su polola y algunos de los momentos que viven juntas.

A días de que termine el 2024, la influencer le hizo una especial dedicatoria a Paulina, donde compartió un video de algunos momentos que ambas han vivido en su relación.

"Mi mejor regalo del 2024", escribió en la publicación Laura de la Fuente, adjuntando un emoji de una cara feliz y un corazón.

Para musicalizar la historia, la joven eligió la canción "Story of My Life" de One Direction.

Todo sobre Laura de la Fuente