"Volveremos a estar juntas": La lamentable pérdida que sufrió la influencer Ignacia Michelson

La influencer y chica reality, Ignacia Michelson, comunicó a través de su cuenta de Instagram sobre una triste pérdida que sufrió recientemente.

Su perrita y compañera, Mimi, falleció durante la jornada de este viernes, según informó en sus redes sociales.

¿Qué dijo Ignacia Michelson por la partida de su perrita?

"Mi querida Mimi hoy es el día más triste, la vejez fue llegando de a poco cada día eran menos los juegos verte así fue uno de mis grandes dolores y saber que ya no estarás más conmigo es inimaginable (sic)", escribió en una publicación.

Según dio a entender la joven, la partida de su perrita fue por causas naturales, ya que tenía una avanzada edad.

"Sé que en un tiempo más volveremos a estar juntas. De verdad fuiste y serás mi gran amor, mi compañera que me acompañó a todo lugar, a fiestas, a la televisión, me entregaste mis días más felices de mi vida, estuviste en mis fracasos, en mis logros", señaló.

Finalmente, agregó que "tú eras mi felicidad, no había nada que me hiciera más feliz que tú. Hoy te dejo partir con el dolor más grande de mi alma. Has dejado huellas imborrables en nuestros corazones y recuerdos que guardaremos por siempre. Descansa en paz, fiel amiga".

