Latife Soto y presente de Jorge Valdivia: "Él se está analizando de todo el daño que causó"

En el reciente episodio del programa de espectáculos de Mega, "Only Fama: Famosos al desnudo", la reconocida tarotista, Latife Soto, compartió sus predicciones para algunos conocidos en el año 2025.

En ese sentido, la vidente entregó su percepción sobre Jorge Valdivia tras el mediático año que tuvo por las dos denuncias de violación en su contra, que lo mantienen en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

Latife Soto se refiere al presente de Jorge Valdivia

Al momento de estar revisando las cartas, la tarotista señaló que la expareja de Daniela Aránguiz "está analizando completamente su vida, ha evaluado todo lo que perdió, como que en su cabeza siempre está la frase: 'Lo teníamos todo para ser felices'".

Además, recalcó que "él siente que traicionó demasiado, él se está analizando de todo el daño que causó. Él está haciendo un análisis completamente gigante de su persona, está haciendo un mea culpa".

Por otro lado, Latife Soto lanzó una directa afirmación, relacionada con los sentimientos de Valdivia por Aránguiz: "Bueno, yo lo voy a decir no más, yo creo que hoy en día él piensa que Daniela es el gran amor de su vida", dijo.

Frente a las palabras de la vidente, Dani Aránguiz manifestó que "yo también pienso lo mismo en todo caso".

¿Daniela Aránguiz podría volver con Jorge Valdivia?

Cuando Latife Soto entregó su predicción, Francisca García-Huidobro le dijo a la exMekano: "Si eventualmente lo que dice Latife ocurriera... ¿Se darían las condiciones para que tú volvieras con Jorge?".

Ante la interrogante, Daniela Aránguiz comenzó diciendo que "Jorge es mi familia y toda la vida lo va a ser. Yo no sé lo que puede pasar el día mañana, pero siempre mis brazos van a estar abiertos para poder cuidarlo, siempre, y no lo he dicho ahora después de que le pasó esto".

"Yo creo que lo he dicho siempre y están todos de testigo que si él necesita de mí, siempre voy a estar incondicionalmente", concluyó la exMekano.

