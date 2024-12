Negro Piñera arremete contra Pamela Jiles y Paty Maldonado tras poner en duda su enfermedad: "Eso es ser mala leche"

23 dic. 2024 - 17:04 hrs.

El reciente anuncio de Miguel "Negro" Piñera ha conmocionado tanto al mundo del espectáculo como a la ciudadanía. Tras ser internado en una clínica capitalina, el empresario reveló que ha sido diagnosticado con leucemia aguda, una enfermedad con un pronóstico poco alentador.

El hermano del fallecido expresidente Sebastián Piñera contó en diálogo con "Mucho Gusto" que pese a su delicado estado de salud, se encontraba tranquilo, y aseguró que seguirá cantando. "Me encantaría morir arriba del escenario, ese siempre ha sido mi sueño", afirmó.

Negro Piñera arremete contra Pamela Jiles y Paty Maldonado

Posteriormente, el músico fue entrevistado en el programa Primer Plano, donde reafirmó que le quedan meses de vida. Sin embargo, las panelistas del espacio, Pamela Jiles y Patricia Maldonado, pusieron en duda la veracidad de sus palabras.

"Miguel estaba muy débil, se sentía muy mal, por momentos se sentía mareado, nos demoramos más de dos horas en arrancar con la conversación, pensé que no se hacía", comentó el animador Julio César Rodríguez, el encargado de hablar con el empresario.

Fue en ese contexto que Pamela Jiles cuestionó: "¿Tú viste algún documento? Algo que dijera su diagnóstico".

En tanto, Patricia Maldonado dijo: "Me llama la atención que si te quedan seis meses de vida estés hablando todos los días en televisión, no me cuadra".

A raíz de lo anterior, a través de su cuenta de Instagram, el "Negro" se refirió a la polémica, que se convirtió en tendencia en redes sociales. "Anoche dudaron de mi enfermedad, eso es ser mala leche. Mi doctora Pinto y todo su equipo de médicos son mis tratantes de Red Salud Vitacura", aseveró.

