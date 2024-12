Daniella Chávez celebró graduación de su hija y contó qué hará tras salir de cuarto medio: "Con el papá estamos muy contentos"

23 dic. 2024 - 14:10 hrs.

Daniella Chávez no ocultó su orgullo por el logro académico de su única hija, Isidora Gutiérrez, quien días atrás culminó con éxito su etapa escolar. A través de sus cuentas de Instagram y TikTok, la modelo documentó la especial jornada.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la chilena de 35 años contó más detalles sobre la graduación de la adolescente. En este sentido, remarcó que "estoy feliz y orgullosa de ella, porque salió invicta, nunca quedó repitiendo. Con el papá estamos muy contentos".

La influencer profundizó sobre su maternidad, detallando que quedó embarazada a los 16 años. "No fui mamá soltera, porque sigo con el papá de Isidora, pero aun así era muy chica. El tener que saltarte etapas, al principio es fuerte", señaló.

Respecto a la vida estudiantil de su retoña, comentó que "fue algo complicada", ya que mientras cursaba la enseñanza media se mudaron a México: "Ella quiso volver a Chile a su mismo colegio y lo hicimos. Vino la pandemia y cuando volvió a la presencialidad, recibió bullying de sus propias compañeras".

¿Qué hará la hija de Daniella Chávez tras terminar el colegio?

Consultada sobre el futuro de Isidora tras egresar del colegio, Daniela indicó que "este año, la idea es que ella viaje. Quiere hacer cursos para ver qué es lo que le gusta más. Le encanta la moda, así que quiere hacer cursos de diseño".

"Será un año estudiando diferentes cositas y ahí ver qué es lo que más le apasiona. Tiene 17 aún, así que no la quiero apurar en ese proceso. Yo no soy como esas mamás que exigen ir a la universidad. Soy más relajada en ese sentido, porque yo no fui a la universidad", afirmó.

Chávez enfatizó en que las personas pueden tener éxito sin ir a la universidad. "En algún momento quise tener un título solo para que ella se sintiera orgullosa. Me di cuenta de que no era necesario. Estudié inglés y el otro año quiero estudiar", aseveró.

Todo sobre Famosos chilenos