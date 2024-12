Murió Claudio Carrizo, conocido productor musical y exmarido de Connie Achurra

23 dic. 2024 - 07:36 hrs.

En las últimas horas, la artista Connie Achurra comunicó el fallecimiento de Claudio Carrizo, su exmarido y conocido productor musical, con una larga trayectoria en la televisión chilena, inclusive siendo parte de los exitosas teleseries de Mega, como "El Señor de la Querencia" y "Nuevo Amores de Mercado".

Según comunicó la también escritora, el padre de sus dos hijas será velado a partir de las 14:00 horas en un cementerio, mismo lugar en el que se desarrollarán sus funerales durante la mañana del martes 24 de diciembre.

¿Quién era Claudio Carrizo?

Además de ser productor musical, el hombre de 49 años era cantante y compositor; de hecho, en la versión 1997 del Festival de Viña del Mar ganó la gaviota de plata con su canción "Te amaré en silencio", en la categoría "Mejor Intérprete".

El sitio web de los Premios Pulsar lo definió como "productor artístico de distintos programas de televisión, tales como 'Rojo', 'La Tele o Yo', 'Floribella', 'Calle 7' y 'Teletón' 2014, entre otros".

Claudio Carrizo, el fallecido productor musical (Mega)

"Ha compuesto para artistas como Alex Ubago, Luis Jara y más. Productor musical del exitoso proyecto 'El reino infantil', con más de 400 millones de visitas en YouTube", agrega la plataforma.

Su matrimonio con Connie Achurra

La actual influencer gastronómica y el fallecido músico se conocieron cuando ambos eran parte del programa Rojo VIP, cuando corría el año 2004. En ese entonces, Carrizo estaba en búsqueda de una experta en calidad vocal y Julio César Rodríguez fue quien le propuso entrevistar a Achurra.

Claudio Carrizo y Connie Achurra tuvieron dos hijas en común (YoFui.com)

Sin embargo, Claudio no estaba convencido con Connie: "Es simpática, pero no es para esto. Es muy joven, no la veo acá, esto es peso pesado, creo que hay que buscar otra persona", le comentó el músico al animador de TV.

"Yo estaba con el ojo en la Connie, y estaba seguro de que ella era. Le digo a Carrizo que la contratemos, él no quería y después se enamoró de ella. No la quería y se enamoró y terminó siendo el papá de sus hijas", declaró JC en la emisión de un programa en 2023.

Todo sobre Famosos chilenos