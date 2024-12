"Hemos tenido crisis": Karen Paola se sincera sobre su larga relación con Juan Pedro Verdier

14 dic. 2024 - 15:15 hrs.

La cantante Karen Paola y el uruguayo Juan Pedro Verdier comenzaron una relación sentimental tras conocerse en el extinto programa juvenil de Mega, "Mekano". De dicha unión, nació su hijo: Guillermo.

Sin embargo, en el último tiempo, la intérprete de "Viva la noche" reconoció que tuvo una crisis matrimonial y que estuvo separada de Verdier por un tiempo. Eso sí, recalcó que "lo importante es que queremos seguir remando juntos".

El presente de la relación entre Karen Paola y Juan Pedro Verdier

En un programa de Chilevisión, Karen Paola se sinceró sobre su relación con el uruguayo, debido a los rumores de crisis matrimonial. La cantante dijo que su unión con Verdier es "linda, es una historia de amor con altos y bajos, como me imagino todas, pero que finalmente prevalece porque hay amor".

Después, la cantante reconoció que "hemos tenido que lidiar con momentos, y de hecho hemos tenido crisis también producto de las inseguridades propias de la edad, pero ha sido bonito poder transitar porque nos hemos ido descubriendo, nos hemos ido reparando juntos".

Por otro lado, Karen Paola reconoció que las inseguridades y el miedo fueron algunas de las cosas que afectaron su relación.

"Yo venía con varias trancas para atrás que no había manifestado nunca: abusos, inseguridades mías, y creo que el miedo que yo tenía principalmente, al principio era que Juan Pedro tuviera miedo de acercarse a alguien como yo, como decir ella está demasiado rota, entonces no sé si quiero seguir al lado de alguien que esté tan roto", sinceró.

"Caí en una internación psiquiátrica"

En otro momento, la cantante confesó que estuvo internada en un recinto psiquiátrico para resguardar su salud mental. "Yo ocultaba todo, todas mis heridas para que él no las viera, pero tarde o temprano salen igual a la luz y eso finalmente detonó en que yo caí en una internación psiquiátrica, bastante fuerte, estuve un mes y medio sin contacto con nadie", reconoció.

Después, y sobre ese periodo que vivió, contó que "ahí fue donde me aprendí a conocer, a descubrir, me empecé a ver con más compasión, no con tanta rabia ni culpa".

"Creo que, si bien creo que fue uno de los momentos más heavy de mi vida, también fue uno de los momentos más significativos porque, gracias a que yo pasé por eso, hoy día yo estoy haciendo todo lo que quiero", concluyó la cantante.

