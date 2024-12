"Malcolm in the Middle" vuelve con nuevos episodios: Esto es lo que se sabe del regreso de la icónica serie

Este viernes, Disney dio a conocer una importante noticia para los fanáticos de la recordada serie "Malcolm in the Middle".

En concreto, se trata de una miniserie que tendrá cuatro episodios y que estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus.

Además, se anunció que la nueva entrega contará con el elenco original, por lo que Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retomarán sus papeles como Malcom, Hal y Lois.

De acuerdo a Discussing Film, en los capítulos se "sigue a Malcolm y su hija, mientras Hal y Lois exigen su presencia para la fiesta de su 40º aniversario de bodas"

"Malcolm in the Middle" fue una de las series más populares de los 2000. Básicamente, la comedia relata la vida de una matrimonio de Estados Unidos, que vive constantemente las travesuras de sus cuatro hijos: Francis, Reese, Malcom y Dewey.

El último episodio de la exitosa producción se emitió en mayo del 2006.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M