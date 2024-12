Fue comparada con otra chica reality: El radical cambio de look al que se sometió Trinidad Cerda

13 dic. 2024 - 14:20 hrs.

La influencer Trinidad Cerda se hizo conocida tras participar de la primera edición chilena del reality "Gran Hermano".

Actualmente, la joven tiene más de 185 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde interactúa a diario con los cibernautas.

Por otro lado, Trinidad Cerda también ha desarrollado una faceta de escritora. De hecho, publicó su primer libro llamado "Más allá de las Olas del Mar".

Una de las particularidades de la influencer era su color de pelo, el cual era cobrizo. Sin embargo, decidió someterse a un radical cambio de look.

El impactante cambio de look de Trinidad Cerda

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió unas fotografías donde se evidencia el cambio que tuvo tras teñirse su cabello.

En concreto, Trinidad Cerda optó por un color más oscuro para dejar atrás el cobrizo.

"Nueva era con Excellence Sin Amoniaco de @lorealparis", escribió la influencer en Instagram, adjunto tres fotos de su radical cambio de look donde, incluso, fue comparada con otra chica reality: Camila Power.

"Qué onda la última foto, pucha, no me gusta hacer comparaciones, pero en verdad se parece mucho con la Power. Las dos son demasiado hermosas", "Amo, me encantó mi Trini hermosa. Sin duda alguna, tu rostro se iluminó aún más", "Trini estrenando el verano, morena", "me encanta, te ves más linda que nunca", son algunos comentarios que recibió Cerda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Trinidad Cerda (@trinicerdabaeza)

