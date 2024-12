Titi Ahubert contraataca tras críticas de Pamela Díaz por vender fotos: Publicó sugerentes imágenes del pasado de "La Fiera"

14 dic. 2024 - 11:15 hrs.

Sigue la pelea entre Titi Ahubert y Pamela Díaz. Recordemos que todo inició luego que esta última criticara a la ex de Iván Zamorano, debido a que se incorporó a una plataforma de contenido para adultos para vender fotos y videos de corte erótico, con el objetivo de sacar adelante a su familia.

"Las mujeres empoderadas, para mí, no hacen este tipo de cosas. Mucha gente no tiene idea que me han quitado la casa, que he tenido problemas familiares y he tenido que llamar a mis papás para que me reciban en su casa, he tenido un montón de cosas como mucha gente y no tienen idea”, comentó Pamela en un programa de Canal 13.

Refiriéndose a sí misma, continuó señalando que, "con este físico y esta cara, por supuesto que un Onlyfans me sale mucho más fácil y me gano 100 millones al mes, así de fácil. Pero tengo dos hijos. Y me da lo mismo que muchas se molesten, pero es mi opinión, yo siempre he dicho que todos nuestros actos tienen consecuencias".

La defensa de Titi Ahubert

Tras oír estos dichos de Pamela Díaz, Titi Ahubert decidió defenderse con todo, recordándole el pasado a "La Fiera", cuando en un momento decidió bailar en un club nocturno capitalino. "Lo que me diga Pamela Díaz me da lo mismo, porque parece que ella se le olvida su pasado, que se acuerde que ella bailó en el Passapoga, uno tiene que ser consecuente. Y si quiere ser consecuente, que se suscriba para que vea lo lindas y elegantes que son mis fotos", expresó en un espacio de Zona Latina.

Y la noche de este domingo 8 de diciembre, Titi Ahubert continuó con sus dardos contra Pamela Díaz, publicando en sus historias de Instagram dos fotos del pasado de Pamela Díaz. La primera, correspondiente a una campaña publicitaria, en donde aparece solo cubierta por una piel.

"Que no se te olvide, no es momento de juzgar, querida Pamela Díaz, somos mujeres, apoyémonos", redactó encima. Luego, en la segunda imagen, La Fiera aparece perreando con un invitado de una fiesta de una empresa de transportes en una sugerente posición.

Ahubert, en dicha imagen, nuevamente llamó Pamela Díaz a que no se "olvide" de su pasado, algo que ella sintió al recibir sus críticas.

Historias de Titi Ahubert

