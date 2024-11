Steffy Méndez reveló complejo diagnóstico que recibió antes de quedar embarazada

30 nov. 2024 - 14:15 hrs.

En mayo de este 2024, Steffy Méndez, la hija mayor del cantante Dj Méndez, se convirtió en madre por primera vez, fruto de su relación con el músico sueco-finlandés Dante Lindhe.

Sin embargo, la joven de 29 años contó en un programa de Chilevisión que recibió un diagnóstico que, en primera instancia, no le iba a permitir el quedar embarazada.

"Me diagnosticaron un tumor hormonal atrás del ojo izquierdo", partió contando la hija de Dj Méndez, para luego señalar que "yo tenía un viaje a Chile el año pasado y los doctores me dijeron que me iban a tratar de vuelta del viaje. Este diagnóstico no me permitía tener hijos".

A pesar del diagnóstico inicial, Steffy logró quedar embarazada. "Me entero una vez en Chile, cuando me paso de copas termino mal. Voy al médico y le explico al doctor que tengo ese diagnóstico", partió contando la también influencer en su primera visita médica.

Después, el médico la derivó a un ginecólogo, quien le reveló la noticia: "Ahí estaba mi gordo. Estaba aterrada, me preguntaba qué dirían mis papás. Me costó procesar que iba a ser mamá", sinceró la joven.

Cabe recordar que Steffy Méndez hizo público su embarazo cuando ya se encontraba en un estado avanzado de gestación, donde posó para la Revista Sarah.

Por estos días, y aprovechando que Steffy y Dante siguen en Chile, la influencer contó que su pareja "estaba alucinando con la cordillera. Le encanta la comida, las empanadas. Ahora me lo llevo a la Quinta Región, para que conozca la playita".

Todo sobre Famosos chilenos