Milagros Zabaleta cuenta detalles de su relación con joven surfista argentino: "Todos lo aman, mis papás lo quieren"

La hija del actor Jorge Zabaleta, Milagros Zabaleta, cerró su etapa escolar con la clásica fiesta de graduación, donde deslumbró con un elegante look y asistió acompañada de su pololo, un joven argentino-estadounidense llamado Maximus Petrina, de 21 años y que se dedica al surf.

Milagros, quien también es una influencer en las redes sociales, mencionó que sus planes son irse a estudiar fuera del país. Además, dijo que a fines del mes de diciembre se irá a Argentina para visitar a su pareja.

"A fines de diciembre me voy a Argentina a verlo por un mes, después tengo otro viaje planeado en marzo. Estoy relajada con la PAES (Prueba de Acceso a la Educación Superior) del lunes porque seguiré con mis estudios afuera", partió contando Milagros Zabaleta en conversación con LUN.

"Me pidió pololeo"

Por otro lado, la joven ahondó en su relación que, según sus propias palabras, partió luego de conocer a Maximus en una playa de Chile. Eso sí, admitió que seguía al argentino en Instagram desde hace mucho tiempo.

"Max fue la coincidencia más grande, es como si el universo me lo hubiese mandado. Yo lo seguía por redes hace algunos años. Él tiene 21 años y diría que lo sigo desde que él tenía 17, como una fan. Como es argentino pensaba que era imposible cruzármelo", dijo Milagros Zabaleta.

Sobre el primer encuentro que tuvieron ambos, la influencer contó que "hace cuatro meses me fui a Puertecillo (región de O'Higgins) a estudiar para unas pruebas, para concentrarme. Y justo Max venía llegando de un viaje de seis meses en Estados Unidos".

Luego, Milagros Zabaleta agregó que "su hermano chico, Maddox, que también es surfista, se fue a entrenar para Puertecillo. Entonces Max fue a buscar a su hermano, venía por dos días, así que ahí lo vi en la playa, lo miraba y miraba, sentí que no me pescaba. Después él me contó su punto de vista, y me dijo que estaba loco por saber quién era yo (...)".

En relación con su estado sentimental actual, y si Maximus tomó la iniciativa, la joven afirmó que "sí, me pidió pololeo", agregando que "todos lo aman, la relación fluye, mis papás lo quieren. Estuvo dos meses viviendo acá, conviviendo con nosotros y entrenando en Puertecillo. Yo también conozco a mis suegros y también los amo, son lo máximo".

Por último, Milagros Zabaleta señaló que "estoy súper, súper feliz. Te juro que siento que Max llegó a desenvolverme el cerebro por salir de cuarto medio (...). Y aunque me enamoré en agosto, a tres meses de terminar todo, él me desestresó de todo en el colegio. De hecho, me saqué un 7 en ciencias y fui la única de la clase y pensé: este argentino debió haber llegado antes, jajajá".

