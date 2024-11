"El vehículo presenta daños en sus chapas": Carabineros se refiere al robo del Jeep de Naya Fácil

30 nov. 2024 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, Carabineros se regirió al robo del Jeep rosado de la influencer nacional Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil, ocurrido afuera de su domicilio en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

¿Qué dijo Carabineros?

La capitán Paulina Ardiles indicó que "no hubo fuerza, no hay ningún tipo de intimidación. El vehículo lo sustraen al exterior del domicilio. Ella no se encontraba en el lugar".

"El vehículo presenta daños en sus chapas de copiloto y del piloto", añadió la oficial de la policía uniformada al explicar de manera preliminar la forma en que se sutrajo el auto de la influencer.

"El vehículo es hallado de manera inmediata, y no es porque se trate de una persona conocida es hallado el vehículo, sino que acá hay un trabajo de por medio que es a través de las plataformas (...) y ahí se inicia la información del vehículo que es sustraído y es encontrado rápidamente por Carabineros", sostuvo la capitán Ardiles.

Respecto a los autores del robo, Carabineros informó que aún se están haciendo las investigaciones correspondientes a cámaras de seguridad del sector y las pericias al automóvil recuperado, todo esto con la finalidad de dar con la identidad de quienes robaron el Jeep de Naya Fácil.

Llamado a la prevención

Ante esta situación, la autoridad aprovechó de hacer un llamado al autocuidado en la ciudadanía y no exponerse a este tipo de robos. "La seguridad también parte por nosotros mismos (...) si tienen estacionamientos al interior de su domicilio hay que usarlos y evitar este tipo de situaciones", recomendó.

Por último, la capitán Ardiles se refirió a la importancia del trabajo comunitario y coordinado con las autoridades: "Esto es todo un trabajo en conjunto, mientras más tengamos una unión de información, es más fácil llegar a este tipo de solución", dijo.

Todo sobre Naya Fácil