Roban Jeep rosado de Naya Fácil en La Reina: Fue encontrado tapado con una funda en Peñalolén

30 nov. 2024 - 01:24 hrs.

En horas de la noche de este viernes, la influencer Naya Fácil sufrió el robo de su Jeep en las afueras de su casa en La Reina.

La creadora de contenido informó a través de su cuenta oficial de Instagram que fue víctima del robo, sin embargo, no se trató de una encerrona o portonazo.

En una de sus historias de la red social, la joven de 26 años comentó que una de las hipótesis que maneja es que habrían clonado la llave de su particular jeep rosado.

"Vengo llegando recién con los chiquillos y me acaban de robar el jeep. Si alguien ve el jeep rosado, vean las cámaras, por favor. Estábamos comiendo sushi, acabamos de llegar y me lo acaban de robar", dijo en su Instagram.

"No sé si me clonaron la llave, de verdad que me duele mucho la guata", agregó Naya.

No obstante, minutos más tarde, en horas de la madrugada de este sábado, amigos de la influencer hallaron el vehículo que se encontraba en la comuna de Peñalolén, en plena vía pública, tapado con una funda.

Todo sobre Naya Fácil