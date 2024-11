"Dijiste que yo era despechada e insegura": El tenso round entre Dani Aránguiz y Oriana Marzoli en Only Fama

29 nov. 2024 - 23:58 hrs.

La chica reality venezolana Oriana Marzoli visitó este viernes el estudio de "Only Fama" para contar toda la verdad de sus polémicas en los últimos reality shows en los que ha participado. En ese contexto, se reencontró con Daniela Aránguiz.

La polémicas figuras televisivas tienen algo en común: ambas fueron parejas de Luis Mateucci. Al verse, lo primero que le comentó Aránguiz es que la había saludado en el cumpleaños del argentino, sin embargo, la conversación se tornó tensa y dio pie a una fuerte discusión.

El tenso round entre Dani Aránguiz y Oriana Marzoli en Only Fama

"Tu nunca nos saludaste, no mientas", respondió Oriana. Ante esto, la opinóloga se defendió: "Yo no soy mentirosa. Todo Chile sabe que lo único que no soy es mentirosa".

"Pues, de momento, creo que empezaste mintiendo en Tierra Brava cuando dijiste que yo era la geisha de Luis. Todo el puñetero país sabe perfectamente que yo, perdóname, o sea, mandoneada de ningún hombre.", replicó la rubia.

"Te voy a contar que aquí no estamos en un reality, estamos en un programa de televisión y los problemas que yo he tenido con mi expareja quizás por celos, así como tu también tienes problemas de celos con tus parejas, es un asunto mío. Pero sí, yo escuche que tu dijiste que yo era una despechada y una insegura de mierda", aseveró la exesposa del "Mago".

Marzoli volvió a la carga y contesto: "Tierra Brava es antes de Ganar o Servir. Por ende, querida, la que ha hablado antes de mí eres tú, no yo. O sea, así como un poquito para que te sitúes en el tiempo".

Todo sobre Famosos chilenos