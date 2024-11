La emotiva publicación de Daniel Fuenzalida por cumpleaños de su fallecida madre: "No te puedo dar un beso ni abrazar"

24 nov. 2024 - 12:10 hrs.

El conductor de televisión Daniel Fuenzalida ocupó su red de Instagram para dedicarle un saludo de cumpleaños a su fallecida madre.

El "exhuevo" se encuentra en Miami, Estados Unidos, debido a que asistió a la entrega de los Premios Martín Fierro Latino 2024.

"Hoy, 23 de noviembre, es un día muy especial, porque está de cumpleaños mi mamá. Coincidencias de la vida, uno de los días más lindos que he tenido fue anoche, un sueño cumplido en los Premios Martín Fierro", comenzó diciendo el animador.

"Siempre estarás en mí"

En la publicación sinceró que el premio, "se lo quiero dedicar a mi mamá, me emociona mucho. Anoche me acordaba mucho de ella, en cómo hubiese estado vibrando con todo lo que me está pasando". Luego añadió: "Quiero saludar al cielo, pienso en lo orgullosa que hubiese estado mi mamá".

Por otro lado, el animador aprovechó de dejar un mensaje escrito para su madre, donde comentó que "es increíble que en tu día me sigas dando regalos, gracias mamá y solo darte un beso al cielo en este día, gracias por siempre estar conmigo y acompañarme en cada momento".

"Hoy no te puedo dar un beso ni abrazar físicamente, pero si lo hago en forma interna. No hay día que no te salude en las mañana ni te deje de decir las buenas noches. Feliz cumple, mamita, siempre estarás en mí. Te amo", concluye la dedicatoria que hizo Daniel Fuenzalida.

Todo sobre Famosos chilenos