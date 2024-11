"Estoy orgulloso": Sepu felicitó a su hija Javiera en Meganoticias tras importante logro académico

14 nov. 2024 - 18:23 hrs.

El pasado martes 12 de noviembre, Rodrigo Sepúlveda vivió un especial momento junto a su hija menor, Javiera, fruto de su matrimonio con Paula Zaror, debido a que la adolescente cerró una importante etapa de su vida: egresó de cuarto medio.

En su colegio realizaron una ceremonia para conmemorar este hito en la vida de Javiera, que contó con la presencia de Sepúlveda. Como el acto ocurrió a la misma hora que Meganoticias Alerta, dicho día Rodrigo se ausentó de sus labores en Mega.

El mensaje de Sepu en pantalla

Al finalizar el noticiero de este jueves 14 de noviembre, Rodrigo Sepúlveda invitó a la audiencia a realizar una reflexión sobre lo que es el orgullo, entendido como el sentimiento de satisfacción por los logros conseguidos por un otro, para hablarlo en extendido durante su programa en radio Romántica.

"Quiero que hablemos del orgullo, pero en este aspecto, ¿te sientes orgulloso por lo que has logrado en tu vida a lo mejor? ¿Por lo que han logrado tus hijos a lo mejor? ¿Por lo que has logrado tú en tu profesión a lo mejor? El sentirse orgulloso por los pasos que has dado en tu vida también", indicó.

Luego, para ejemplificar mejor su idea, se colocó a él como ejemplo de lo que él siente orgullo en este momento, trayendo a colación a Javiera Sepúlveda y su reciente licenciatura de cuarto medio, a la cual él la pudo acompañar.

"Yo estoy orgulloso, por ejemplo, porque la Javi salió del colegio. Estoy orgulloso, me siento orgulloso de ella", indicó, sumándose así este comentario a otros que ya había hecho en Instagram, donde llamó a su hija a "comerse el mundo".

