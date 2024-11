Kurt Carrera reveló la poderosa razón por la que no estuvo en Detrás del Muro en la Teletón

14 nov. 2024 - 14:24 hrs.

El trasnoche del sábado 9 de noviembre, en medio de la Teletón, se vivió el regreso de uno de los bloques humorísticos más icónicos de la televisión chilena. Hablamos de Detrás del Muro, el cual nació en el extinto "Morandé con Compañía".

Casi todos sus integrantes icónicos se hicieron parte de este reencuentro, exceptuando a María José Quiroz, Kurt Carrera, entre otros, quienes, a diferencia de otros que faltaron, que lo hicieron por compromisos laborales, ellos lo hicieron netamente por la convivencia entre los actores.

La razón de Kurt Carrera para marginarse de la Teletón

Así lo contó Kurt Carrera al programa "No es lo mismo", en donde aseveró que, de partida, la gestión del regreso de Detrás del Muro no se hizo de forma a su juicio, adecuada. "En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a la Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo", indicó.

"Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora", añadió.

Tras confirmarse que María José Quiroz, una de las grandes amigas de Carrera, no estaría en Detrás del Muro, él tomó la decisión de marginarse en un acto de solidaridad con ella, ya que no le pareció bien que, en una Teletón, las rencillas entre los integrantes primaran por sobre el fin que era reunir los fondos para la causa.

"Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’, entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa", defendió.

¿Por qué se llevan mal María José Quiroz y Belén Mora?

En 2023, María José Quiroz reveló que años atrás, en una fiesta, María José y Toto Acuña, quien es la actual pareja de Belén Mora, se encontraban bailando, ya que eran muy amigos, lo que habría desatado la furia de esta última, quien habría pedido su cabeza.

Acuña, al conocer esta información, no la defendió. "Tuvo una actitud que no es de amigo. Y yo creo que eso fue lo que más me dolió, porque las cosas podrían haberse aclarado, no habría salido gente dañada, no se habría dividido el grupo (...) Perdí trabajos, me dejaron fuera de muchas cosas. Generó en mí mucha pena, mucho daño, pero ya fue (...) No es que me haya perjudicado en su vida, sino sólo en su momento. Lo superó y avancé, pero sí me quedó su dolorcito", lamentó.

