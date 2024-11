Karol G se disculpa por criticada letra de su nueva canción: ¿Cuáles fueron las frases de la polémica?

12 nov. 2024 - 13:49 hrs.

El más reciente lanzamiento musical de Carolina Giraldo, conocida artísticamente como Karol G, ha generado una gran controversia, lo que llevó a la artista colombiana a pronunciarse al respecto y a ofrecer disculpas públicas a sus fanáticos.

Se trata del tema +57, una colaboración de la oriunda de Medellín con exponentes del género urbano de su país como Feid, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y Blessd. El videoclip se estrenó en YouTube el pasado 7 de noviembre y acumula más de 18 millones de visualizaciones.

Una de las frases más polémicas es la que cantan Feid y Maluma, quienes hacen referencia a una mujer que "mamacita (hermosa) desde los fourteen", es decir, desde los 14 años. Además, algunos han interpretado que gran parte de la letra es una apología al consumo de drogas y alcohol.

La revista Rolling Stone calificó +57 como un "desastre" y enfatizó en que este tipo de canciones "directa o indirectamente continúan alimentando el imaginario de que 'las paisas están buenas', y por eso los hombres extranjeros creen que Medellín es un destino idóneo para hacer 'turismo sexual'".

"Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones", critica el artículo escrito por el periodista Martín Toro.

¿Qué dijo Karol G sobre la polémica?

A través de sus stories de Instagram, la Bichota emitió un comunicado en el que hizo un mea culpa. "Me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", escribió la cantante de 33 años.

Asimismo, afirmó que "se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho".

Historia de Instagram de Karol G

Cabe destacar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad oficial encargada de la protección de niños y adolescentes, señaló que la canción "+57" promueve "contenidos que fomentan la sexualización a temprana edad".

Todo sobre Famosos