Katy Perry en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

11 nov. 2024 - 14:23 hrs.

La cantante pop estadounidense Katy Perry volverá a Chile en el marco de su nueva gira, la que se llama "The Lifetimes Tour" y cuyo objetivo es promocionar el más reciente trabajo discográfico de la artista: 143.

Hay que recordar que Katy Perry ya ha visitado el país en dos ocasiones anteriores. Primero, fue en el año 2015, con el "Prismatic World Tour", para después volver en el 2018, con el "Witness The Tour".

La artista es una de las cantantes más vendidas del siglo XXI. De hecho, su álbum "Teenage Dream" fue el que consolidó su fama a nivel internacional y fue el disco que rompió uno de los récords más importantes en la industria musical: 6 canciones llegaron al aclamado puesto N°1 del Billboard Hot 100, siendo estos "California Gurls", "Teenage Dream", "Firework", "E.T", "Last Friday Night" y "The One That Got Away".

¿Cuándo comienza la venta de entradas para el nuevo concierto de Katy Perry en Chile?

Lo primero que hay que saber, es que "The Lifetimes Tour" está programado para el sábado 6 de septiembre del 2025, en el Estadio Bincentenario La Florida.

Habrá una preventa exclusiva de 20% de descuento para clientes Entel o aquellos que paguen con tarjetas Scotia, la que comenzará el próximo martes 19 de noviembre y se extenderá hasta las 11:00 del jueves 21, o hasta agotar stock.

Mientras tanto, la venta general comenzará el jueves 21 de noviembre a las 11:01 AM. Las entradas solo se pueden adquirir por el sistema Ticketmaster.

El concierto promete ser una experiencia única para los fans de la artista, ya que Katy Perry se caracteriza por hacer presentaciones que incluyen muchos elementos visuales que son atractivos para los espectadores. De hecho, una de sus presentaciones más aclamadas, fue la que realizó en el "Halftime Show" del Super Bowl 2015.

Todo sobre Katy Perry