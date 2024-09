Esta es la foto de Karol G y Katy Perry juntas que desató rumores de una colaboración

Los MTV Video Music Awards 2024 dieron mucho de qué hablar por sus premios, presentaciones y los outfits deslumbrantes que se apreciaron en la alfombra roja. Pero hay algo en especial que rumorean los usuarios y que surgió tras la publicación de una foto.

Hablamos de una foto que publicó Katy Perry junto a Karol G y que desató diversos rumores sobre una posible colaboración entre ambas artistas.

La cantante estadounidense compartió un post en su Instagram con imágenes tomadas durante la ceremonía, acompañada de su novio, amigos, sus trofeos y, una de ellas, al lado de la “Bichota”, la cual encendió las redes sociales y los comentarios de los fans.

Por su parte, Karol G compartió la foto en sus historias, acompañada de un emoji de corazón y una rosa que muestra la amistad que conservan las cantantes.

Aunque la supuesta colaboración entre Karol G y Katy Perry no son más que rumores, una vez que se reveló la imagen entre ambas artistas, los fanáticos empezaron a comentar la publicación para expresar su deseo de un posible tema juntas.

“Karol y Katy”, “Omgggg KAROL y Katy mi lugar seguro” y “Canten juntas Karol y Katy”, son algunos de los comentarios en la publicación que hicieron los usuarios enloquecidos por una colaboración de ellas dos.

VMA fringe benefits: time with the boy and the girlies

Feeling all the love as we count down to 143 pic.twitter.com/NkXQt8dBWT