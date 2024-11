¿Posibilidad de reconciliación?: Luis Jiménez sincera sus sentimientos hacia Coté López

11 nov. 2024 - 01:40 hrs.

El exseleccionado de La Roja, Luis "Mago" Jiménez, se confesó sobre su quiebre con María José "Coté" López durante una entrevista en el programa de Mega "Only Fama". El deportista apuntó a un "desgaste" en la relación que sostuvo por más de 18 años con la modelo.

"No sé si se acabó el amor", acotó Jiménez tras ser consultado por Francisca García Huidobro sobre las causas del quiebre amoroso.

¿Posibilidad de reconciliación?

"Yo dejé de jugar, ella tenía mucho trabajo, (actuó) el estrés. Creo que fue el desgaste de la relación el que nos llevó a tomar esta decisión antes de terminar mal", explicó el exfutbolista.

Durante su conversación con "Only Fama", Jiménez además entregó detalles sobre sus actuales sentimientos hacia la madre de cuatro de sus cinco hijos. "No sé si se acabó el amor, siendo súper honesto no es un interruptor que uno dice 'hoy lo enciendo y mañana lo apago'".

Por otro lado, el exseleccionado nacional desestimó los rumores acerca de la eventual responsabilidad de su hijo mayor en el quiebre con López. "Yo creo que al final en la relación son dos personas las que son las responsables. Sería demasiado injusto darle la culpa a Diego".

Finalmente, la panelista Daniela Aránguiz preguntó directamente a Jiménez si aún ama a su expareja a lo que el respondió rápidamente: "Sí".

Todo sobre Only Fama