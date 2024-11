"Gracias, Parived": Fran García Huidobro revela que ex de Tonka Tomicic puso trabas a estreno de programa

10 nov. 2024 - 23:30 hrs.

Tras el reportaje sobre la vida de Parived que se emitió en Only Fama, la conductora del programa, Francisca García Huidobro, reveló que en una ocasión, el ex de Tonka Tomicic jugó un rol clave para que uno de sus programas no viera la luz.

Según la "dama de hierro" de la farándula nacional, el vendedor de antigüedades, que fue formalizado por el caso relojes, puso constantemente trabas ligadas a factores místicos, específicamente relacionados con la numerología.

¿Qué dijo Fran García Huidobro?

Fran GH comenzó diciendo que "cuando yo grabé una promo para hacer un programa con Raquel Argandoña y Tonka Tomicic, que nunca vio la luz, teníamos muchos problemas con la fecha de estreno".

Según su relato, cada vez que la producción ponía una fecha de estreno, Tonka aducía que su pareja en ese entonces no confiaba en el día elegido. "Por ejemplo, les voy a poner que vamos a debutar el 25. (Tonka decía) 'no es que Pari (Parived) dice que 2+5 es 7 y 7 no es el número (adecuado)'".

Consultada la conductora si la producción del canal tomaba en consideración estos consejos ligados a la numerología, Fran aseveró que ella "se enyegüecia", mientras "Raquel se limaba las uñas".

Por último, indicó que pese a que ella le gusta la tele "más que las papas fritas, finalmente nunca salimos al aire. Gracias Parived".

