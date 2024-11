Muere estrella de Hollywood Tony Todd a los 69 años: Interpretó a Kurn en la saga de "Star Trek"

09 nov. 2024 - 12:15 hrs.

El mundo del cine se encuentra de luto, dado que este sábado se informó el fallecimiento del actor estadounidense Tony Todd, a sus 69 años de edad, recordado por participar en la saga de "Star Trek".

Según constataron medios internacionales, el intérprete falleció después de una larga enfermedad. Su deceso se produjo el miércoles de esta semana, cuando Todd se encontraba en su casa, ubicada en Marina del Rey, en el Estado de California, Estados Unidos.

El actor nació en el año 1954 en Washington D.C., estudio durante dos años en la Universidad de Connecticut, para después obtener una beca en el Instituto Nacional de Teatro Eugene O'Neill.

La carrera de Tony Todd

El intérprete participó en más de 100 películas y programas de televisión. Eso sí, se destacó en el género del terror.

Una de sus producciones más recordadas es "Candyman", donde le dio vida a Daniel Robitaille. Por otro lado, Tony Todd también apareció en algunas entregas de la saga "Destino Final", donde interpretó a William Bludworth, el propietario de una funeraria que le advierte a los protagonistas de la primera, segunda y quinta entrega de cómo engañar a la muerte que los persigue.

El actor también tuvo un papel relevante en la saga "Star Trek", donde interpretó a Kurn, hermano de Worf, en las entregas de "Star Trek: The Next Generation" y "Star Trek: Deep Space Nine".

Todo sobre Famosos