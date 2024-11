Hijo de Leonardo Farkas va en ayuda de los damnificados tras las inundaciones en España: "Lo han perdido todo"

05 nov. 2024 - 17:51 hrs.

Daniel Farkas, hijo del filántropo y empresario nacional Leonardo Farkas, ha demostrado tener un corazón solidario al igual que su padre. En el contexto de la emergencia meteorológica que afecta a Valencia, España, el joven ha tomado la iniciativa de ayudar a los damnificados.

A través de su cuenta de Instagram, el chileno de 19 años contó que decidió apoyar in situ a las familias que están sufriendo los devastadores efectos de las lluvias e inundaciones que ha producido la DANA (depresión aislada en niveles altos).

El noble gesto de Daniel Farkas con los damnificados de las inundaciones en Valencia

"Como un extranjero en tierras lejanas, este pueblo y su gente me han acogido como familia cuando he vivido tan lejos de la mía, me han contagiado con sus valores de disfrutar la vida acompañados", partió escribiendo en el post.

En su publicación, el influencer compartió varias fotografías que muestran las calles de la ciudad destruidas y cubiertas de lodo. También incluyó impactantes registros, como el de una mujer que es arrastrada por el agua.

"Espero que este post puede informarle al que no sepa del horror que se está viviendo acá desde hace unos días, cuando llegó la #DANA. Ya se ha ido la mayoría de la tormenta, ahora toca reconstruir", manifestó.

En la misma línea, destacó que "los pueblos al sur y alrededor de la ciudad han sido destrozados, demasiada gente muerta, ni sé cuantos desaparecidos, pero serán miles, y la Comunidad Valenciana necesita todo el apoyo posible".

"Personalmente, estoy bien gracias a Dios, pero hay muchos que conozco que no han tenido esa fortuna y lo han perdido todo, y demasiados más que aún están viviendo esa película de horror", continuó.

Al final de su mensaje, el deportista dejó el link para donaciones y manifestó que "es relindo ver como la gente acá ha ido a ayudar enseguida y acá tienen uno más, y ojalá el que vea esto en Chile o donde sea en el mundo puede sumarse en cuanto pueda también".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani ???? (@danielfarkas.7)

Todo sobre Famosos chilenos