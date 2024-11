"Intenté de todo": Milagros Zabaleta revela a qué tratamiento se está sometiendo debido a nuevo brote de acné

05 nov. 2024 - 17:24 hrs.

El acné es una de las enfermedades de la piel más comunes, que se desarrolla sobre todo entre los adolescentes y jóvenes, debido a diferentes factores. Una de las famosas que sufre con este trastorno hace varios años es Milagros Zabaleta.

En reiteradas ocasiones, la hija de Jorge Zabaleta ha mostrado en redes sociales los tratamientos a los que se ha sometido para eliminar los granitos de su piel. A mediados de este año, la joven informó en redes sociales que tuvo un agresivo brote producto del estrés que se encontraba experimentando.

"Hay muchos factores que llevan a un brote (de acné), en mi caso es hormonal y estrés, 4to medio me está poniendo las cosas un poco cuesta arriba y mi autoexigencia está haciendo que mi cuerpo reaccione", señaló en dicha oportunidad.

Nuevo brote de Milagros

Este martes 5 de noviembre, Milagros volvió a ocupar su cuenta de Instagram para revelar que se encuentra aquejada por el acné, aunque esta vez tomó un tratamiento completamente diferente con el objetivo de tenerlo a raya.

En el video que puedes ver en la parte superior de esta nota, Milagros muestra el procedimiento químico que le están realizando en una clínica. Sobre el clip en donde aparece con una crema cubriendo su rostro, explicó qué se está haciendo.

"Intenté de todo, probé todo, pero nada me ayudó 100% con el acné, así que vine donde una especialista (...), me hice peeling químico, son tres sesiones. Les voy contando cómo me va", redactó, esperanzada en que esta enfermedad tenga solución.

