"Sentí que moría": El grave efecto que vivió Lisandra Silva tras suministrarse medicamento inyectable para adelgazar

La influencer cubana Lisandra Silva ha hecho noticia no solo en Chile, sino que en medios internacionales, debido a una descompensación que sufrió tras haber consumido un medicamento para bajar de peso, que le causó una notable baja de azúcar.

Concretamente, Lisandra se inyectó semaglutida, medicamento que si bien se ideó para las personas con diabetes, los resultados que ha dado para bajar de peso ha llevado a que los médicos también lo receten como un tratamiento más contra la obesidad.

El testimonio de Lisandra Silva

En un posteo de Instagram, Lisandra explicó que tras haber ido al médico, este le recomendó que se inyectara semaglutida. "Me lo puse una vez para probar, ya que hablaban tanto de eso y terminé en el hospital", reconoció al pie de un video en donde aparece mostrando sus hábitos.

"Me bajó tanto el azúcar que tuve que hacer una llamada al papá de los niños cuando sentí que me desmayaba, y mis hijos estaban dormidos junto a mí. Gracias a Dios no pasó nada, pero sentí que me moría y llegué a la clínica en silla de ruedas", añadió.

Luego, sobre cuál es su actual medicamento para bajar de peso, aseguró que no se trata de nada más ni nada menos que un cambio de hábitos que le han permitido tener su figura actual. "Dieta ayurveda, meditación, ejercicio en la naturaleza", expresó.

"Disciplina, fortaleza mental y objetivos claros. Salud de mente, cuerpo y corazón. Por favor, escuchen mi consejo. No hay nada como un estilo de vida saludable. ¡No inventen!", concluyó, recibiendo decenas de mensajes de seguidores que se alegraron porque no le pasó nada grave.

