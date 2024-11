La confesión de Camila Andrade al responder si se sometió a cirugía estética: "¿Tu nariz es natural?"

04 nov. 2024 - 20:55 hrs.

La modelo Camila Andrade logró dejar atrás las críticas que recibió tras verse involucrada en un triángulo amoroso en marzo pasado, cuando fue señalada de mantener una relación con Francisco Kaminski cuando aún estaba en pareja con Carla Jara.

Tras participar en un reality show, la comunicadora se ganó el cariño del público, ya que muchos de los televidentes quedaron prendados por su carismática personalidad. Esto generó que aumentara su popularidad en redes sociales.

La confesión de Camila Andrade al responder si se sometió a cirugía estética

Durante las últimas horas, la exMiss Mundo Chile realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram, donde además de recibir mensajes de sus fanáticos, algunos usuarios aprovecharon de hacerles algunas consultas sobre su vida.

Una de las preguntas estaba relacionada con su aspecto físico, específicamente sobre posibles cirugías estéticas. "Cami, ¿tu nariz es natural? No es hate, es que me quiero operar la mía y me gusta la tuya?", le escribió un seguidor.

En este contexto, Andrade reveló que, aunque nunca ha pasado por el quirófano, sí se ha sometido a un tratamiento estético popular: "Nunca me la he operado, pensé muchos años en hacerla cuando chica, pero la verdad no lo haría. Lo que sí tengo es ácido hialurónico".

En la misma línea, la exchica reality señaló que "de vez en cuando me lo retoco porque el ácido se reabsorbe o desintegra, sobre todo en personas fumadoras o que realizan mucho ejercicio". De esta manera, mejora la forma y apariencia de la nariz, pero sin necesidad de una cirugía.

Historia de Instagram de Camila Andrade

