La primera candidata con vitiligo a Miss Universo: Conoce a la Miss Egipto Logina Salah

¿Qué pasó?

Logina Salah se convirtió en la primera aspirante en la historia del "Miss Universo" en tener vitiligo. La modelo de 34 años fue coronada como la representante de Egipto para el concurso internacional de belleza, cuya ceremonia se desarrollará el próximo 16 de noviembre en México.

"Participaré en Miss Universo porque es una competencia genuina, resalta el mensaje y los esfuerzos por lograrlo a través del trabajo social", declaró Logina al medio egipcio Ahram Online.

La lucha por aceptarse a sí misma

"Vivir con esta condición me ha hecho una persona mucho más fuerte", señaló Miss Egipto al canal de YouTube Dose of Emirates. No obstante, también recordó los desafíos que cruzó para llegar a donde está actualmente.

El vitiligo es una condición médica que causa una pérdida de color en la piel y se manifiesta a través de manchas en diversas partes del cuerpo.

"He luchado durante 15 años para aceptarme y quererme como soy", afirmó Logina, quien además recordó un episodio que marcó su determinación por sobreponerse a los obstáculos.

"Un día les conté a mis amigos que quería ser una modelo internacional. Pude ver una risa sarcástica en sus ojos y me preguntaron cómo pensaba lograrlo", narró la hoy candidata a Miss Universo.

De esta forma, Logina Salah podría hacer historia en la próxima ceremonia programada para el 16 de noviembre en México.

