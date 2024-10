"Me estaba muriendo": Angélica Castro reveló compleja situación que vivió una semana después del parto de su hija

30 oct. 2024 - 16:21 hrs.

La conductora de televisión Angélica Castro reveló el complejo momento tras el parto que vivió de su única hija, Laura de la Fuente, fruto de su extinta relación con Cristián de la Fuente, en el que corrió el riesgo de haber perdido la vida.

Así lo contó en el pódcast "Más que titulares" de la periodista Javiera Quiroga, en el que recordó que al momento de dar a luz, el médico encargado del parto le dejó gasas dentro de su cuerpo que a la semana derivaron en un shock séptico.

El complejo postparto de Angélica Castro

Una situación que mencionó al público recién 6 años después de vivirla, y que aún, a más de 20 años de aquello, le cuesta rememorarla. "“¿Por qué hablé después de un tiempo?, fue porque dije ‘yo no tenía idea del conteo de gasas en un parto natural’, por ejemplo, y es súper importante hacerlo", sentenció.

"Hay cosas bien delicadas en el parto, de las cuales hay que estar muy atenta (…) para mí eso que viví fue una oportunidad de crecimiento gigantesca, puedo decir que hubo un antes y un después en mi vida", aseveró, ya que se vio cara a cara con la muerte.

"Cuando estoy enfrentando el momento más alegre, luminoso y feliz, imagínate lo que es tener una hija, que para mí era el sueño de mi vida, resulta que me muero, veo el túnel y me voy (...) me estaba muriendo, pero logré volver gracias a Dios", reconoció.

Su mejoría la vio como una nueva oportunidad en la vida, e incluso, la hizo valorar más el haberse convertido en madre. "Yo pienso que siempre le hubiera dedicado mucho tiempo, pero no al nivel de conciencia con el que le he dedicado, porque mi estado de conciencia era mayor, ya que sabía que podría no haber estado", cerró.

