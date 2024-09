Choi Soon Hwa, la modelo de 81 años que busca ganar el Miss Universo

Choi Soon Hwa es una mujer surcoreana que a los 70 años decidió dar un giro radical a su vida y adentrarse en el mundo del modelaje.

Hoy, a sus 81 años, la modelo ha llevado su pasión por el modelaje al siguiente nivel, pasando de desfilar en la Semana de la Moda de Seúl a convertirse en una de las candidatas más destacadas del próximo Miss Corea del Sur para Miss Universo.

La edición 73 del Miss Universo se celebrará el 16 de noviembre en la Arena Ciudad de México y se espera que Choi Soon Hwa sea una de las candidatas más destacadas del certamen tanto por su edad, como por su corta pero nutrida trayectoria en el modelaje, si es que supera la candidatura en su país.

Oldest contestant: Ms. Choi Soon Hwa, 81, became the oldest contestant in the Miss Universe Korea 2024 pageant.

