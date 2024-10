Alejado de la TV y dedicado al arte: Así luce hoy el actor Ignacio Garmendia a 10 años de "Pituca sin Lucas"

25 oct. 2024 - 08:10 hrs.

"Pituca sin Lucas", estrenada hace ya 10 años por las pantallas de Mega, fue una teleserie que gozó de un gran éxito durante su emisión, encantando a los televidentes con sus historias llenas de comedia y romance.

Una de las parejas más recordadas fue la que conformaron Gladys (Fernanda Salazar) y Felipe (Ignacio Garmendia). Ambos representaron el choque cultural de los mundos expuestos en la ficción: el humilde, llevado por Salazar, y el acaudalado, que recayó en el rol de Garmendia.

La trayectoria de Ignacio Garmendia

"Pituca sin Lucas" fue la primera teleserie que realizó Ignacio Garmendia en Mega, puesto que en años anteriores había formado parte del área dramática de Canal 13. Posteriormente, estuvo en "Pobre Gallo" (2016), "Amanda" (2016-2017) e "Isla Paraíso" (2019).

Ignacio Garmendia en "Amanda"

La producción ambientada en Chiloé fue su último proyecto en la pantalla chica, puesto que desde entonces el actor se encuentra alejado de las ficciones nacionales y ahora está enfocado principalmente en el trabajo de sus redes sociales.

Recientemente, Ignacio participó en un evento comercial donde conversó con Página 7 sobre su presente. En este sentido, destacó que suele recibir mensajes de personas que dicen que lo extrañan en la TV, pero que "no depende de uno".

El intérprete mencionó que además de ser influencer, ha desarrollado una desconocida faceta artística: "Yo siempre he dibujado, me gustaría, no sé si aquí a fin de año o a principio del otro, montar una exposición con algunos de mis dibujos, que eso me tiene como bien inspirado y motivado".

Asimismo, señaló que tiempo atrás hizo un curso de la técnica collage, sin embargo, aclaró que él le da su propio sello a sus obras. "Es como una especie de técnica mixta porque yo los intervengo con otros dibujos hechos por mí", indicó.

Así luce hoy Ignacio Garmendia

Ignacio Garmendia/Instagram

Ignacio Garmendia/Instagram

Ignacio Garmendia/Instagram

Todo sobre Famosos chilenos